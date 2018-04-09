(Görüntülü Haber) Köpeği, motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 01 MA 0171 plakalı, 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.
Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 01 MA 0171 plakalı, 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.