Tolga YILDIRIM-Antalya-) ANTALYA'da bir sürücünün otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu bariyerlere çarpma anı o sırada yoldan gecen başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kepez Dumlupınar Bulvarı'nda lüks bir otomobil seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıman otomobil yolda savrularak, demir bariyere çarptı. Hemen arkada seyreden taksi sürücüsü ise kaza yapan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Feci kaza, taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ise büyük hasar meydana geldi.
(Görüntülü Haber) Köpeğe çarpmamak için canını tehlikeye attı
Tolga YILDIRIM-Antalya-) ANTALYA'da bir sürücünün otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu bariyerlere çarpma anı o sırada yoldan gecen başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kepez...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 14:47
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