(Görüntülü Haber) Kopan elektrik teli korkuttu

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde gece kopan elektrik teli, mahallelileri korkuttu. Şikayet üzerine bir süre sonra mahalleye gelen ekipler yaptıkları çalışmayla sorunu çözdü. Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde dün saat 22.00'de elektrik direğinden kopan tel, evlerin üstüne geldi. Durumu elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik'e bildiren mahalle sakinleri, tamir için kimsenin gelmediğini savundu. İki evi etkileyen elektrik teli nedeniyle vatandaşlar korku yaşadıklarını belirtti. Evinin üstüne düşen kablodan dolayı tedirgin olduğunu söyleyen Ramazan Karagöz, "Komşular akşam arayıp, 'hat düşmüş sakın dışarı çıkmayın' dediler. Dışarı çıkıp baktık. Kapı, pencere demir. Kontrol kalemiyle çıktım. Her tarafta elektrik var. Komşunun çocuğunu elektrik çarpmış. Elektrik şirketini aradım. Arıza kaydı almışlar. Acil bir durum var, eve girip çıkamıyoruz. Allah'tan okullar tatil, çocuklar içerde kaldı. Muhtarı da aradık, Gediz Elektrik'e haber verdi. Ekip arabası kaza yapmış, 'gelemiyoruz' demişler. Gelip kabloyu kaldırsınlar, biz de evimize girip çıkalım" dedi. Mahallelilerden Beyhan Yardoğan da tepki gösterip, balkon demirlerine dokunan oğluna ve ağabeyinin oğluna elektrik çarptığını söyledi. Yardoğan, "Saat 22.00 gibi oldu. Elektrik şirketinden gelsinler diye bekledim. Evimize girip çıkamıyoruz. Büyük oğlum demiri elledi, elektrik çarptı. Çağırdığımız zaman gelmiyorlar. Bana bir şey olduktan sonra gelmelerinin bir kıymeti yok. Elektrik var diye eve giremiyorum. Oğlum elektrik var diye korkudan aşağıya inemiyor. Çok tedirginiz" diye konuştu. Şikayet üzerine bir süre sonra mahalleye gelen ekipler ise yaptıkları çalışmayla sorunu çözdü. Konudan haberdar olunca harekete geçtiklerini belirten Gediz Elektrik yetkilileri, erkenden ilgilenilmediği yönündeki iddianın da araştırılacağını belirtti.