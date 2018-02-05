(Görüntülü Haber) Konyalı şehidi son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı (2)

BURSEYA DAĞI'NDA YARALANAN KOMUTAN DA TÖRENE KATILDI Şehit Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenaze törenine, Azez ile Afrin arasında yer alan Burseya Dağı'na, harekatın 14'üncü gününde düzenlenen havan topu saldırısında yaralanan, aynı taburdaki Takım Komutanı Tankçı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu da katıldı. Ayağı sargılı halde cenaze törenine katılan Köroğlu'nun, Seçen'in şehit düştüğü saldırıdan 1 gün önce yaralandığını belirtildi.
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BURSEYA DAĞI'NDA YARALANAN KOMUTAN DA TÖRENE KATILDI Şehit Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenaze törenine, Azez ile Afrin arasında yer alan Burseya Dağı'na, harekatın 14'üncü gününde düzenlenen havan topu saldırısında yaralanan,...
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:28
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