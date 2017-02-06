Konya' da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi
(Görüntülü Haber) Konya’da zincirleme kaza
Konya' da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi
06 Şubat 2017 Pazartesi 09:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.