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(Görüntülü Haber) Konya’da yaralı akbaba bulundu

Mehmet YILMAZ/ KULU(Konya), () - KONYA’nın Kulu İlçesi’nde kanat genişliği yaklaşık 2.5 metreyi bulan yaralı akbaba bulundu. Av tüfeği ile kanadından vurulduğu tahmin edilen akbaba, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Konya’nın...

Mehmet YILMAZ/ KULU(Konya), () - KONYA’nın Kulu İlçesi’nde kanat genişliği yaklaşık 2.5 metreyi bulan yaralı akbaba bulundu. Av tüfeği ile kanadından vurulduğu tahmin edilen akbaba, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Konya’nın Kulu İlçesi Karapınar Mahallesi’nde oturan Kerem Adıgüzel sabah saatlerinde bahçeye çıktığında duvar kenarında büyük bir kuş olduğunu gördü. Yaralı olan kuşun yanına yaklaştığında ‘akbaba’ olduğunu gören Adıgüzel, büyük şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezinde oturan oğullarına arayarak kuş ile ilgili bilgi verdi. Kısa sürede eve gelen Mehmet ve Haydar Adıgüzel kardeşler, yaralı akbabayı alarak Kulu İlçe merkezine getirdi ve polis ekiplerine bilgi verdi. İlk belirlemelere göre av tüfeği ile kanadından vurulmuş olduğu tahmin edilen akbaba belediye zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaralı akbaba Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız’ın talimatı ile tedavi edilmek ve yetkililere teslim edilmek üzere Konya’ya götürüldü. Yaralı akbabayı ilçe merkezine getiren Mehmet Adıgüzel, "Babamın evi Karapınar Mahallesi’ndeki Düden Gölü’nün hemen kenarında bulunuyor. Bana telefon açarak bahçede bir tane yaralı kuş bulduklarını ve akbaba olduğunu söyledi. Biz de hemen gittik ve kuşu alıp ilçe merkezine getirdik. Yetkililere teslim ettik’’ dedi. İlk defa böyle bir kuş gördüklerini de dile getiren Mehmet Adıgüzel, şunları söyledi: "Kanat genişliği 2,5 metre kadar var. Kanatlarında kan izleri var ama vuruldu mu yoksa soğuktan mı bu hale geldi bilmiyoruz. Teslim ettiğimiz yetkililer kuşun başına ne geldiğini tespit ederek tedavisini yapacaktır.’’

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