(Görüntülü Haber) Konya'ya ikinci şehit ateşi düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada 24 yaşındaki Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak da şehit düştü. Aynı çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz ile birlikte Konya'ya ikinci şehit ateşi düşmüş oldu. Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un, memleketi Ereğli İlçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a, acı haber gece yarası askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Boz'un cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor. Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Astsubay Okan Altıparmak'ın, memleketi Seydişehir İlçesi Taraşcı Mahallesi'nde ateş düştü. Şehit Altıparmak'ın annesi Neriman ve babası Yaşar'ın İstanbul Üsküdar'da oturduğu öğrenildi. Seydişehir'deki dedesi İsmail Altıparmak'a ise henüz haber verilmediği belirtildi. Şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu öğrenildi. Şehit Altıparmak'ın cenazesinin ailenin tercihine göre İstanbul ya da Konya'da defnedileceği belirtildi.