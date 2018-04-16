İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

(Görüntülü Haber) Konya Derbent'te 45 aile, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı

Tolga YANIK/KONYA, () - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Çekilen kurada 45 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. TOKİ tarafından...

Tolga YANIK/KONYA, () - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Çekilen kurada 45 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. TOKİ tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan '2+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda başvuruda bulunan 45 kişinin daireleri belirlendi. Derbent Belediye Başkanı Ak Partili Hamdi Acar, "Derbent Konya'nın en güzel ilçelerinden biri. Bu ilçede bir ev sahibi olmak ayrılacıktır. TOKİ'yeçok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Kızı için kuraya girdiğini söyleyen Mehmet Eşkin, "Mutluyuz. Burada evi olmayanlar ev sahibi oldular. Yapanlardan Allah arzı olsun. Devamını istiyoruz. Devamı yapılsın ki Konya'da oturan Derbentliler buraya gelir ve ev sahibi olur. Kızım için aldım. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314