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(Görüntülü Haber) Konya'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da binlerce kişi yeni yıla eğlence mekanlarında müzik eşliğinde girdi, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği de Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenledi. Konyalılar, yılbaşı gecesi eğlence...

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da binlerce kişi yeni yıla eğlence mekanlarında müzik eşliğinde girdi, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği de Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenledi. Konyalılar, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını doldurdu. Binlerce kişi müzik eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, kalabalık, ondan geriye doğru sayarak yeni yıla girdi. Eğlence geç saatlere kadar sürdü. Aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, hafızlar Kuran-ı Kerim okudu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. Uygulama yapan trafik ekipleri de yılın ilk cezasını 00.01'de 'APP' plaka (sahte plaka) kullanan bir sürücüye 427 lira para cezası kesti.

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