BABA VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan yangında kurtarmak istediği çocukları Muhammet, Ali ve Celalettin'in ile birlikte yaşamını yitiren baba Cafer Sarlık'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından morgdan alındı. Ulu Mezarlığı'na getirilen baba ve 3 oğlunun cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Baba ve 3 oğlunun, yapılan ilk otopsisinde yanarak yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
(Görüntülü Haber) Konya'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü (5)
BABA VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan yangında kurtarmak istediği çocukları Muhammet, Ali ve Celalettin'in ile birlikte yaşamını yitiren baba Cafer Sarlık'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından...
28 Aralık 2017 Perşembe 16:55
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