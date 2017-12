(Görüntülü Haber) Konya'da mesajları tepki çeken felsefe öğretmeni hakkında suç duyurusu

KONYA'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili büyük tepki çeken mesajlar paylaşan ve açığa alınan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44) hakkında, Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış suç duyurusunda bulundu. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Orhan Ahmet Şener de Harmancı'ya tepki gösterip, ''Konya'nın ruhuna aykırı sözler sarf etmiştir'' dedi. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan mesajların kamuoyunda tepkiyle karşılanmasının hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ercan Harmancı hakkında geçen pazartesi günü soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da dün Harmancı'yı açığa aldı. Soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. ÇOCUK HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU Çocuk Haklarını Koruma Derneği de bugün Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na öğretmen Ercan Harmancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış, şunları söyledi: ''Konya da bir okulda Ercan Harmancı adındaki bir felsefe öğretmeni, insanın aklına durgunluk verecek şekilde beyanlarda bulunmuş. Eşofman giyen kızların vücutlarının göründüğünü, bunun zina ile eşdeğer olduğunu ileri sürerek ileri geri konuşmuş. Biz de Çocuk Haklarını Koruma Derneği olarak bunun çocuklara yönelik hakaret olduğunu, suçlama olduğunu ve özelikle çocuk hakları sözleşmelerindeki maddelere aykırı bir davranış olduğunu düşünerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.'' Harmancı'nın paylaşımının çağdaş ve laik eğitime karşı bir davranış olduğunu ve çocuklara hakaret yapıldığını ifade eden Ünalmış, ''Bu öğretmen denemeyecek olan kişinin davranışları, hem ulusal kanunlarımızda hem Anayasa'mızdaki çağdaş ve laik eğitimin özellikleri ile ilgili olan bölümlere tamamen zıttır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 2'nci maddesi olan 'Ayrım gözetmeme', 3'üncü maddesi 'Çocuğun yüksek yararı', 12 ve 13'üncü maddeleri, 'Çocuğun görüşüne saygı ve ifade özgürlüğü', 28 ve 29'uncu madde 'Çocuğun eğitim hakkı ve eğitimin hedefleri' ile 34'üncü madde 'Çocukların cinsel sömürüden korunması' maddelerine ters düştüğü gibi kültürümüze de ters düşmektedir'' dedi. ÖĞRETMENE TEPKİ Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Orhan Ahmet Şener de Ercan Harmancı'ya tepki gösterip, Konya'nın ruhuna aykırı sözler sarf ettiğini belirtti. Her mesleğin kendine göre kıyafetleri olduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti: ''Her mesleğin kendine göre bir kıyafeti vardır. Doktorların giydiği beyaz önlüktür. Beden eğitimi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de bu derslerdeki milli kıyafeti, eşofmandır. Bu malum şahıs öğrencilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize dil uzattığı gibi Türk halkına da dil uzatmıştır. Eşofman bizim kardeşlerimizin, kızlarımızın, pazarda, evde, dışarıda rahatça dolaşabileceği bir giyim şeklidir. Bu nedenle derhal on binlerce kız öğrencilerimizden, ortaokulda derse giren 13 yaşından 18 yaşına kadar, üniversitede okuyan öğrencilerimizden özür dilemelidir. Beden eğitimi öğretmenlerinden özür dilemelidir. Felsefe öğretmeniymiş. Felsefe, doğrunun, bilimin, araştırma geliştirme ve arama bilimidir. Bence burada kendi meslektaşlarına da hakaret etmiştir."