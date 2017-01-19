Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...

(Görüntülü Haber) Konya'da hava ulaşımına sis engeli

KONYA'da etkili olan yoğun sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamada sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Konya kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle...

KONYA'da etkili olan yoğun sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamada sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Konya kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle sabah 08.30'a kadar uçuşlar iptal edildi. Ayrıca yolcuların uçuşlarla ilgili son bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Konya Havalimanı'nın internet sitesinden takip etmelerini istendi. Karayolunda ise görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve kazalara sebebiyet verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55