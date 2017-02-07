(Görüntülü Haber)Konya'da FETÖ/PDY' nin imamlarına operasyon

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )KONYA merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda, örgütün imamları olduğu ileri sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun devam ettiği belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün imamları öldüğü öne sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 102 kişiden 7'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için bugün polis tarafından Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 37'sinin Konya'da diğerlerinin de, operasyonun gerçekleştiği illerde gözaltına alınacağı öğrenildi. Örgütün, Konya'yı, Selçuklu, Meram, Karatay ve Mevlana olmak üzere 4 eyalete böldüğü ve şüpheliler arasında eyalet ve bölge imamlarının olduğu belirtildi. Yine şüpheliler arasında örgütün bölge, il ve ilçe talebe mensupları ile şehir dışı talebe mensuplarının olduğu ileri sürüldü. Özellikle şehir dışı talebe mensubu olanların, cemaat evlerinde yetişen öğrencilerin, kamu kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra sürekli temasa geçen kişiler olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında öğretmenlikten ihraç edilmiş kişilerin de olduğu belirtildi.