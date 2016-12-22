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(Görüntülü Haber) Konya, beyaza büründü

KONYA'da dün sabah başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kenti adeta beyaza bürüyen karın yüksekliği kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Kenti,...

KONYA'da dün sabah başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kenti adeta beyaza bürüyen karın yüksekliği kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Kenti, komşu illere bağlayan karayollarında polis, zincirsiz araçların geçişine izin vermezken karayolları ekipleri de riskli bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri, dünden itibaren kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Kar yağış ve tipi nedeniyle de yarın saat 11.00'a kadar Konya-İstanbul, İstanbul- Konya arası uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre de kar yağışının yarın saat 23.00'e kadar lokal olarak devam edeceği belirtildi.

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