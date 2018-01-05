(Görüntülü Haber) Konut tercihleri değişti

ESKİŞEHİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, halkın emlak tercihinin son yıllarda değiştiğini söyledi. Çelik, "İnsanlar artık havuzlu, bahçesi olan, çocuklarının bahçesinde oynayabileceği, şehir merkezine yakın, site tarzı evleri tercih ediyor" dedi. Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'de 2017 yılındaki emlak piyasasını değerlendirdi. Sektörde her geçen yılın bir önceki yılı arattığını ifade eden Çelik, "Bilindiği gibi inşaat sektörü 550-600 iş koluna hitap eden bir sektör. Bundan dolayı inşaat sektöründe bir hareketlenme olursa diğer bütün sektörlerde de bir hareketlenme meydana geliyor ve piyasada bir canlanma meydana getiriyor. Dünyada yaşanan olaylar, Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşanan olaylar bizim sektörümüzü çok etkiliyor. Televizyonlardaki en ufak olumsuz haber, savaş, terör türü bir haber, piyasaları durgun hale getiriyor. Bu tür olaylar arz-talep dengesini bozuyor. Bizim sektörümüz ekonominin iyi olması ile doğru orantılı. Olumsuz bir durumda piyasalar anında hareketsizleşiyor" diye konuştu. Oda Başkanı Çelik, bankalardaki konut kredi faizlerinin düşmesinin emlak piyasasını canlandırdığını belirterek, "Eğer ekonomi düzgün giderse bankalardaki konut kredi faizleri düşüyor ve sektörde hızlanma meydana geliyor, emlak satışları hızlanıyor. İnsanlar kiralık eve para ödeyeceklerine kendi evlerini almak için girişime geçiyor ve piyasalarda hareketlilik meydana geliyor" dedi. Çelik, 2018 yılından beklentileriyle ilgili olarak da "2018 yılının 2017 yılını aratmayacağını düşünüyorum. 2017 yılı gibi bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyorum. Gerçekten dünyada yaşanan olaylar anında iç piyasayı etkiliyor. İnşallah 2017 yılını aramayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. KONUT TERCİHLERİ DEĞİŞTİ Konutlar tercihlerinin son 4-5 yıldan bu yana değiştiğini ifade eden Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "İnsanlar artık havuzlu, bahçesi olan, çocuklarının bahçesinde oynayabileceği, şehir merkezine yakın, site tarzı evleri tercih etmektedirler. Büyük firmaların yaptığı evleri, büyük projeleri tercih ediyorlar. İnsanlar artık şehir merkezinde değil de şehre en yakın mahallelerde, semtlerde gayrimenkul arıyorlar" diye konuştu. EV SAHİPLERİ ÖĞRENCİLERİ YADIRGAMIYOR Eskişehir'in bir öğrenci kenti olduğunu ifade eden Çelik, ev sahiplerinin artık öğrencileri yadırgamadıklarını söyleyerek şöyle dedi: "Şehrimizde iki tane büyük üniversite var. Eskişehirliler artık öğrencileri yadırgamıyorlar ve rahatlıkla öğrencilere kiralık ev veriyorlar. 3-4 yıldan bu yana Eskişehir'de öğrenci evlerine fazla zam yapılmamakta. Evler 350 ila 700 lira arasında. İki öğrenci 55 metrekarelik '1+1' dediğimiz kombili evlerde kalabiliyorlar. Türkiye'de öğrencilerin en rahat yaşayabilecekleri, en rahat ev kiralayabilecekleri illerden bir tanesi Eskişehir. Çevre illere baktığımızda 6 aylık veya senelik kira bedelinin peşin alındığını görüyoruz, duyuyoruz. Oysa bizde öyle değil."