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(Görüntülü Haber) Konservatuvardan "Düşlerin dansı" gösterisi

AVCILAR Belediye Konservatuvarı 'Düşlerin Dansı' adı verilen birbirinden renkli dansların sergilendiği gösteri ile sezonun finalini yaptı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün akşam 'Düşlerin Sonsuzluğunda Müziğin Dansla Kucaklaşması'...

AVCILAR Belediye Konservatuvarı 'Düşlerin Dansı' adı verilen birbirinden renkli dansların sergilendiği gösteri ile sezonun finalini yaptı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün akşam 'Düşlerin Sonsuzluğunda Müziğin Dansla Kucaklaşması' teması ile düzenlenen gösteri için 400 kişilik salon tamamen doldu. Onur Gülin'in Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı gösteride konservatuvardaki 8 ismin Acapella Korosu'nun şarkılarının yanı sıra yapılan danslı gösteri beğenildi. Eğitmen ve kareograf Begüm Uluscu, Betül Demir, Doğa Demir, Gökhan Baloğlu'nun da aralarında yer aldığı 25 dansçının sahneye çıktığı gecede horondan, zeybeğe, Kafkas, Balkan, oyunlarına kadar çeşitli yörelerin birbirinden hareketli dansları, ışık gösterileri sahnelenirken, davul şovu büyük ilgi gördü. Gösteri sırasında ana sahnenin üzerindeki bölmede oluşturulan ikinci sahnede ışık gösterileri arasında sergilenen oyunları ile 'Düşlerin canlandırılması' beğenildi. Ayakta alkışlanan gösteri finalinde konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, sanat kenti olarak nitelendirdiği Avcılar'ın tüm zorlukları aşarak sanatı akademileştirerek kendi sanatçısını yetiştirme özelliğini kazandığını söyledi.

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