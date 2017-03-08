Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ADANA Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara, Suriye sınırındaki Kilis'te incelemelerde bulundu. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ile bazı komutanlar, helikopterle geldikleri Kilis'te, Yavuzlu Köyü'ndeki Öncü Hudut Karakolu’nu ziyaret etti. Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, Elbeyli İlçesi'ne geçip Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğü’nde incelemelerde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden komutanlar, sınırdaki gelişmelerle ilgili gün boyu bilgi aldı.
(Görüntülü Haber) Komutanlardan Suriye sınırında inceleme
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ADANA Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara, Suriye sınırındaki Kilis'te incelemelerde bulundu. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral...
08 Mart 2017 Çarşamba 20:17
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