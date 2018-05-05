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(Görüntülü Haber) Kömürlü termik santrale tepki için Porsuk Çayı'nda pankart açtılar

ESKİŞEHİR'e kurulması planlanan kömürlü termik santrale tepki olarak bir grup çevreci, Porsuk Çayı'nda kiraladıkları teknenin arkasına 'Kömürü Es Geç' yazılı, 45 metrekarelik pankart açtı. Sabah saatlerinde Porsuk Çayı kıyısına...

ESKİŞEHİR'e kurulması planlanan kömürlü termik santrale tepki olarak bir grup çevreci, Porsuk Çayı'nda kiraladıkları teknenin arkasına 'Kömürü Es Geç' yazılı, 45 metrekarelik pankart açtı. Sabah saatlerinde Porsuk Çayı kıyısına gelen çevreciler bir yandan vatandaşlara kömürlü termik santrale karşı olduklarını belirten broşürler dağıtırken, 3 genç de tekneye binerek Porsuk Çayı'nın ortasında 'Kömürü Es Geç' yazılı pankart açtı. Tekneyle bir süre Porsuk Çayı'nda dolaşan çevrecilerin bu eylemini arkadaşları drone ile görüntüledi. Etkinliğin, tüm dünyada fosil yakıtlara karşı başlatılan 'Break Free' (Kömürden Kurtul) hareketinin bir parçası olarak düzenlendiği belirtildi. Hareket, tüm dünyada fosil yakıt çağını sonlandırarak, yenilenebilir enerji çağını başlatmayı hedefliyor. Break Free kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde de etkinlikler düzenleniyor. Greenpeace Akdeniz'in, 'Kömürü Es Geç' kampanyası kapsamında hazırladığı hava modellemesi raporunda, söz konusu santralin yaratacağı hava kirliliği şehirde 3 bin 200 erken ölüme neden olacağı vurgulandı. Greenpeace Akdeniz Kampanya Sorumlusu Deniz Bayram, Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak, "Eskişehirliler bir kez daha kömürlü termik santral istemediğini tüm dünyaya gösterdi. Bir an önce 'ÇED olumlu' kararının iptal edilerek bu projeden tamamen vazgeçilmesini istiyoruz" dedi. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ise "Eskişehir halkı, bu güzel şehirde başından beri kömürlü termik santrali istemediğini her fırsatta dile getiriyor. Bugün de şehrin simgesel noktası olan Porsuk Çayı'ndan tüm dünyaya, Eskişehir'in kıymetli olduğunu ve onu kömürlü termik santralin külüne terk etmeyeceğimizi haykırdık" diye konuştu. Porsuk Çayı'ndaki pankartlı gösterinin ardından çevreciler kıyıda selfie yaparak etkinliği sonlandırdı.

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