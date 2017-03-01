(Görüntülü Haber) Kömür sahası 15 Temmuz ve şehit polis Fethi Sekin ormanına dönüşecek

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 15 Temmuz ve şehit polis memuru Fethi Sekin adına hatıra ormanı oluşturuldu. Milas'ın Karacaağaç Mahallesi'nde, Yeniköy Termik Santrali'nin linyit kömür ihtiyacı için kullanılan havzada ağaçlandırma çalışması yapıldı. Alanda, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Yeniköy - Kemerköy Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. çalışanları ve Milas'taki çeşitli okullarda öğrenim gören yaklaşık bin öğrenci, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce sağlanan çam fidanlarını toprakla buluşturup, can suyunu verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in isminin hatıra ormanına verildiğini söyledi. Arslan, "Bu etkinliğin bizim açımızdan iki önemi var. Burada oluşturduğumuz ormanı Fethi Sekin şehidimiz adına tesis ettik. Bir diğer sevindirici tarafıysa, 26 hektarlık enerji üretimi çıkarılan linyit madenlerinden geride kalan saha, burayı ağaçlandırarak doğanın eski haline uygun hale getirilmesini sağlamaktı. Öğrencilerimize, hem milli manevi değerlerimizi özümsemeleri hem de çevre duyarlılığını geliştirmek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik de alanda yaklaşık 14 bin ağacın toprakla buluştuğunu bildirdi. Çelik, "Kömürün alınarak üzerine atıl toprağın dökülerek oluşturulan bir alanı tekrar ağaçlandırmak, tekrar orman kurmak için yoğun çaba sarf ettik. 26 hektarlık bir alana yaklaşık 14 bin ağaç dikilecek. Her öğrencimizin bir fidan dikmesini istedik" diye konuştu.