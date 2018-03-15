(Görüntülü Haber) Komşunun bilgisayar güncellemesi 24 kilometrelik kuyruğa neden oldu

EDİRNE'de yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR araçları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 24 kilometre kuyruk oluşturdu. Hafta içine de sarkan kuyruklara sürücüler tepki gösterirken, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 1 haftada 3 bin 327 TIR aracın giriş, 2 bin 770 aracın ise çıkış işlemi yapıldı. Kuyruğun, Bulgaristan gümrüğündeki 'bilgisayar sistemi güncellemesinden' kaynaklandığı açıklandı.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR araçları Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oldu. Çıkış yapmak için Cuma gecesinden beri kuyruğa giren TIR araçları yaklaşık 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda Kapıkule karşısındaki Bulgar Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki bilgisayarlarda güncellenme yapıldığını bu nedenle düne kadar TIR işlemi almadığını açıkladı.

Bölge Müdürlüğü açıklamasında, "Bulgaristan Gümrük idaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi 12.00'a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren Tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00'a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış, 577 giriş, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde 210 çıkış, 261 giriş Tır işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü günlük çıkış ortalaması 942 araç olurken, Bulgaristan Gümrük idaresinde bilgisayar sistemlerinde güncelleme nedeniyle günlük araç ortalaması 588'e kadar düştü. Son 4 günde bin 416 aracın çıkış işlemi yapılamadı. Bu nedenle Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruklar 24 kilometreye kadar uzadı.

1 HAFTADA 6 BİN 97 ARAÇ İŞLEM GÖRDÜ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen Cuma gününden bu yana 3 bin 327 TIR aracının giriş işlemi yapılırken, 2 bin 770 aracında çıkış işlemi yapıldı. Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise 7 günde bin 801 aracın giriş işlemi, bin 126 aracın ise çıkışı yapıldı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

Kapıkule Sınır Kapısı önündeki kuyrukta bekleyen sürücülerden Adem Çalışkan, TIR sürücülerinin sahipsiz kaldığından yakınarak, "Cuma günü kuyruğa girdik halen Kapıkule'ye 6 kilometre var. Yol kenarında bekliyoruz. Bize neden beklediğimizi açıklamayabilecek kimse yok, burada sahipsiz bir şekilde bekliyoruz. Sırada sollama yapan TIR'lar oluyor, tartışmalar kavgalar çıkıyor. Burada bir sisteme ve düzene ihtiyaç var" şeklinde konuştu. TIR araçlarının sınırda bekleyişi sürüyor.