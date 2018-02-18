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(Görüntülü Haber) Komandolara 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek karanfili

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, off-road kulübü üyeleri, 100 araçlık konvoyla gittikleri Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan askerlere, 'Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri desteği göstermek için karanfil verdi. Çeşitli...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, off-road kulübü üyeleri, 100 araçlık konvoyla gittikleri Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan askerlere, 'Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri desteği göstermek için karanfil verdi. Çeşitli illerden gelen off-road kulübü üyeleri, Bolu'da buluştu. Grup, toplandıktan sonra 100 araçlık konvoyla Bolu 2'nci Komando Tugayı Komutanlığı'na hareket etti. Arazi araçlarına Türk bayrakları asarak, D- 100 kara yolu üzerinde konvoy oluşturan grup, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı önünde durarak, 'Annelerimizden sizlere' yazılı pankartı açtı. Grup, daha sonra askeriyenin nizamiyesinde nöbet tutan erlere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri desteği göstermek için karanfil ile evlerinde yaptıkları yiyeceklerden verdi. Kulüp üyeleri, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra korna çalarak, tugayın önünden ayrıldı.

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