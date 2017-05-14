Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Kolonu patlayan 10 katlı bina boşaltıldı

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan 10 katlı bir apartman, ana taşıyıcı kolonlarından birinin patlaması tahliye edildi. 38 daire ve 8 işyerinin bulunduğu 25 yıllık binanın kapısı mühürlenirken,...

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan 10 katlı bir apartman, ana taşıyıcı kolonlarından birinin patlaması tahliye edildi. 38 daire ve 8 işyerinin bulunduğu 25 yıllık binanın kapısı mühürlenirken, binanın geleceğini, yapılan incelemeden sonra karar verileceği belirtildi.

Merkez Bağlar İlçesi'ndeki Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan 25 yıllık Dılşad Apartmanı'nın ana taşıyıcı kolanlarından biri geçen Cuma günü patladı. Bina sakinleri durumu Bağlar Belediyesi'ne bildirdi. Belediye yetkilileri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra binanın tahliyesine karar verildi. Tahliye kararından sonra binadaki 38 daire ve 8 işyeri güvenlik önlemleri altında boşaltıldı. Binanın kapısı mühürlendi. 

Binanın yıkılıp yıkılmayacağına yapılacak olan detaylı incelemeden sonra karar verileceği belirtilirken, binanın altında kuaför dükkanı bulunan Cevdet Dumrul, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Dumrul, apartmanın yıkıp yıkılmayacağı konusunda yetkililerin bir an önce açıklama yapmaları gerektiğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246