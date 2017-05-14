(Görüntülü Haber) Kolonu patlayan 10 katlı bina boşaltıldı

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan 10 katlı bir apartman, ana taşıyıcı kolonlarından birinin patlaması tahliye edildi. 38 daire ve 8 işyerinin bulunduğu 25 yıllık binanın kapısı mühürlenirken, binanın geleceğini, yapılan incelemeden sonra karar verileceği belirtildi.



Merkez Bağlar İlçesi'ndeki Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan 25 yıllık Dılşad Apartmanı'nın ana taşıyıcı kolanlarından biri geçen Cuma günü patladı. Bina sakinleri durumu Bağlar Belediyesi'ne bildirdi. Belediye yetkilileri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra binanın tahliyesine karar verildi. Tahliye kararından sonra binadaki 38 daire ve 8 işyeri güvenlik önlemleri altında boşaltıldı. Binanın kapısı mühürlendi.



Binanın yıkılıp yıkılmayacağına yapılacak olan detaylı incelemeden sonra karar verileceği belirtilirken, binanın altında kuaför dükkanı bulunan Cevdet Dumrul, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Dumrul, apartmanın yıkıp yıkılmayacağı konusunda yetkililerin bir an önce açıklama yapmaları gerektiğini söyledi.