(Görüntülü Haber) Kocasına yardım amacıyla başladığı boyacılıkta usta oldu

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Hanife Kama, inşaatlarda boyacılık yapan eşi Vedat Kama'ya yardım etmek için başladığı meslekte usta oldu. Eşiyle birlikte çalışan Hanife Kama, "Eşlerin birbirlerine yardımcı olması gerekiyor" dedi. 2 çocuk annesi Hanife Kama, 3 yıl önce eşi Vedat Kama'ya yardım etmek için boya yapmaya başladı. Aradan geçen zamanda Hanife Kama mesleğinde usta oldu ve eşiyle birlikte çalışmaya başladı. Son olarak eşiyle birlikte Şehit Erdal Kama İlköğretim Okulu'nun boya işini yapan Hanife Kama, işini severek yaptığını söyledi. Her zaman eşinin yanında olduğunu belirten Hanife Kama, "İşimiz güç işi. Yüksek binaları boyamak bazen bir bayan olarak zor oluyor, ama yine de işimi seviyorum, bunu zevkle yapıyorum. Eşime maddi ve manevi destek olmak için bu mesleği öğrendim. Boya-badana, tadilat, kartonpiyer, işlerinde eşimle birlikte çalışıyoruz. Üniversitede 2 çocuğum okuyor, onları okutabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eşlerin birbirlerine yardımcı olması gerekiyor" dedi. 25 yıldır boyacılık yaptığını söyleyen Vedat Kama ise eşinin boyacılıkta ustalaştığını ifade ederek, "Eşimle birlikte çalışıyoruz, ama eşim son 3 yılda işinin ustası oldu ve mesleğimi elimden aldı. Artık ben eşimin yanında çalışıyorum. Birbirimize destek oluyoruz, mesleğin zor yanları olduğu için eşim bana hep destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.