Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ ve Sakarya'da, toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı. Araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kocaeli ve Sakarya'da, gece saatlerinde, toz taşınımı meydana geldi. Sabah bulanık havayla karşılaşan kent sakinleri, araçlarının tozla kaplandığını gördü. Sürücüler, yola çıkaracakları araçlarının camlarını temizledi. İş yerlerine gitmek üzere yola çıkanlar, D- 100 üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara girerek, araçlarını yıkattı. Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümü çalışanı, "Araçlar tozla kaplandı. Araçlarını yıkatmak isteyenler nedeniyle ilk defa bu kadar yoğunlukla karşılaşıyoruz" dedi. İşe giderken, aracını yıkatan Filiz Bozan ise "Bütün araçlar, tozla kaplandı. Aracımızı yıkatmak zorunda kaldık" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Kocaeli ve Sakarya'da her yer toza bulandı
Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ ve Sakarya'da, toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı. Araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kocaeli ve Sakarya'da,...
23 Mart 2018 Cuma 11:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.