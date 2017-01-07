(Görüntülü Haber) Kocaeli'nde her yer beyaz

Ergün AYAZ-Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nde etkili olan kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü. Sekapark ve Marina'da kartpostallık güzellikler oluşurken, çocuklar kartopu oynayarak eğlendi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı ken merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santime ulaştı. Kayak merkezi Kartepe'de ise pistlerle kar kalınlığı 215 santim olarak ölçüldü. Kartepe'ye araçların zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Kar yağışının başlamasının ardından belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tuttu. İzmit Sekapark ve Marina, İzmit Kent Ormanı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyenler İzmit Sekapark ve Marina'da gezintiye çıkarak, kartopu oynayarak eğlendi.