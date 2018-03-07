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(Görüntülü Haber)Kocaeli kadınları şehitler için bir araya geldi

HABER: UGUR AYDIN / KAMERA: DİNÇER AKBİR-İZMİT ()KOCAELİ'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehitler ve şehit anneleri için bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Kadınlar Konseyi'nin...

HABER: UGUR AYDIN / KAMERA: DİNÇER AKBİR-İZMİT ()KOCAELİ'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehitler ve şehit anneleri için bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Kadınlar Konseyi'nin düzenlediği "Kocaeli Kadınları Bütün Şehitler ve Şehit Anneleri için Bir Araya Geliyor" programı Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlçe Belediye Başkanları şehit yakınları ve kadınlar katıldı. Şehitler için dualar okundu. Derinceli Şehit Emre Kaan Arlı'nın annesi Emine Arlı "Çektiğiniz sıkıntıları ve yaşadığınız duyguları burada en derinden hissediyoruz. İleri'de Afrin'de yazdığınız destanı çocuklarımıza anlatacağız diyerek Afrin'de yaşayan annelere yazdığı mektubu okudu. Anneler mutlu olursa herkesin mutlu olacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kadın, insanın annesidir. Biz şehrimizde çok güzel hizmetler yapıyoruz ama en çok da anneler için yapıyoruz. Annenin yüzü gülerse toplumun yüzü güler. Annemizi, kadınımızı önemsiyoruz. Kadınlara değer vermeyen toplum huzurlu bir toplum değildir." dedi. Ardından Uğur Işılak ve Esat Kabaklı programa katlan kadınlara konser verdi. Programa katılan kadınlara şehit isimlerinin yazılı olduğu yelekler ve Türk Bayrakları dağıtıldı.

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