(Görüntülü Haber) Kocaeli'de 77 bin kadına eğitim verildi

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli), () Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında İzmit'e bağlı Sepetçi Mahallesi'nde düzenlenen eğitim toplantısına katıldı. Kadınlarda görülen kanser türlerine ve kadın hastalıklarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında şuana kadar 77 bin kadına ulaşıldı. Projenin hedefi ise 671 bin kadına ulaşmak. Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün bünyesinde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İzmit'e bağlı Sepetçi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sepetçi Köyü Camii'nin salonunda gerçekleştirilen eğitim programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve mahalle sakini kadınlar katıldı. 1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası içerisinde düzenlenen eğitim mahalleli kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Verilen eğitimde kanser türleri ve kadın hastalıklarına yönelik farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Projede 671 bin kadına eğitim verilmesi planlanıyor. Hülya Aksoy kanser ve kadın hastalıklarında erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade ederek, Biz daha önce görev yaptığımız illerde de bu projeyi gerçekleştirdik. Kocaeli'de de Ekim ayı itibariyle başlattığımız projede toplam 671 bin kadını hedefledik. Şu an itibariyle aldığımız rakamlara göre 77 bin kadına ulaşmış durumdayız. Projemizin kapsamı özellikle kadınları ilgilendiren kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığı söylenen meme kanseri ve meme kanserinin kendi kendine her kadının evde yapacağı muayeneyle erken fark edilebilmesi. Bu konuyla ilgili bir videomuz var, bunu izlettiriyoruz kadınlarımıza. Onun haricinde rahim ağzı kanseri, belirtileri. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz, sigaranın zararları, uyuşturucunun zararları, kadına şiddet, beslenme, anne sütünün yararları gibi kadının ilgilendiren belirli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Daha sonrasında da eğer uygun ortam oluşturabilirsek, arzu eden kadına meme muayenesi, yoksa KETEM'lere yönlendirerek mamografi çekimlerini gerçekleştiriyor arkadaşlarımız dedi. Erken tanının çok önemli olduğunu belirten Hülya Aksoy, Bizim projemizin ana teması, farkındalık yaratmak. Kadınlarımız kendi sağlıklarıyla ilgili belli konularda bilgilendirmek. Videomuzda yer olan muayeneyi her ay yapan kadınların, çok erken fark edeceğini söylüyor hekimlerimiz. Dolayısıyla bu da erken teşhis için çok önemli bir nokta diye konuştu.