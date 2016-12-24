Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.
(Görüntülü Haber) Kocaeli Bakan Işık Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti
Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.
24 Aralık 2016 Cumartesi 16:22
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