İSTANBUL,()-TÜM ulusal bayramlarda klasik araç konvoyları organize eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Özofagus Atrezili (yemek borusunun bir kısmının yokluğu) çocuklarla kutladı. Farkına varılmadığı takdirde ölümcül olabilen bu doğumsal rahatsızlığa dikkat çekmeye çalışan İKOD'un, Özofagus atrezisi ve buna eşlik eden hastalıklarla doğan çocukların ailelerine ve kendilerine destek vermek üzere bu duruma sahip ebeveynler tarafından kurulmuş bir dernek olan TROAD'la işbirliğiyle gerçekleştirdiği 23 Nisan kutlama programında 20 klasik araç hazır bulundu. Kadıköy Belediyesi'nden öğle saatlerinde hareket eden klasik araç konvoyu, Bostancı sahil yolundan Bağdat Caddesi'ne girdi ve tekrar Kadıköy istikametine doğru devam etti. Klasik araçlardan çocukların bayrak salladığı, araçlardan kornaların çaldığı 23 Nisan kutlama programı Kalamış'ta sona erdi.
(Görüntülü Haber) Klasiklerle 23 Nisan konvoyu...
İSTANBUL,()-TÜM ulusal bayramlarda klasik araç konvoyları organize eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Özofagus Atrezili (yemek borusunun bir kısmının yokluğu) çocuklarla...
23 Nisan 2018 Pazartesi 17:46
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