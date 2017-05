(Görüntülü Haber) Klasik otomobiller, devlet koruması altında bulunan ve sevgi evlerinde yaşayan çocuklar için kontak açtı

Muhammet Bayram-ANKARA,() - ANKARA'DA, 'Murat 124 Sevdası' ve 'Vos Team' gönüllüleri, devlet koruması altında bulunan ve sevgi evlerinde yaşayan çocuklarla birlikte kentte tur atarak renkli görüntüler sergiledi. Klasik arabalarla tur atan çocuklar daha sonra düzenlenen dans yarışması ve çeşitli etkinliklerde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Koruyucu Aile, Evlat Edinme (KOREV) Derneğinin öncülüğünde, VosTeam ve Murat 124 Sevdası gönüllülerinin düzenlediği 'KOREV Çocuk Şenliği' etkinliğinde, Ankara Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar ile koruyucu ailede yaşayan çocuklar bir araya geldi. Koruyucu ailelik ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlı bir araya gelen klasik otomobil tutkunları, araçlarını 'Koruyucu Aile Olun' yazıları ile donattı. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir araya gelen , 'Murat 124 Sevdası' ve 'VosTeam' gönüllüleri arabalarını süsledikten sonra konvoy halinde şehir turu attı ve koruma altında ki çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağladı. 74 klasik otomobilin ve yaklaşık 150 çocuğun buluşması ile 1 buçuk saat süren şehir turunun ardından çocuklar Kuğulu Montessori Okulu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Çocuk parkında oynayan çocuklar, müzik eşliğinde dans ederek doya doya eğlenme fırsatı buldu. 'KORUYUCU AİLE OLUN' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven, KOREV organizasyonunda yapılan etkinlik için Murat 124 Sevdası, VosTeam Gönüllüleri ve Kuğulu Montessori Okulları'na teşekkürlerini ileterek, 'Bugün çocuk evlerinden ve çocuk evleri sitesinden 155 çocuğumuz bakıcı annelerinin refakatinde klasik vosvos ve murat 124 arabalarla birlikte, 70 araç ile Koruyucu Aile Olun Ankara Şehir turunu gerçekleştirdi. Bugün itibariyle 4247 Koruyucu Ailemizin yanında 5173 çocuğumuz bulunuyor. Kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın da sıcak aile ortamlarına ihtiyaçları var bu nedenle bütün ailelerimize koruyucu aile olmaları için çağrıda bulunuyoruz' diyerek, Koruyucu Annelerin ve tüm annelerin Anneler Gününü kutladı. 'HER ÇOCUK SEVGİ DOLU BİR AİLEDE BÜYÜSÜN' KOREV Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, korunma altında yaklaşık 12 bin çocuğun bulunduğunu ve çocukların hepsinin yuva veya yurtlarda yaşadığını belirterek, ?Bu 12 bin çocuğumuzun aile yanında sıcak bir sevgiyle büyümeye hakları var. Hepimizin bu konuda farkındalık yaratmak üzere çalışmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bu konuya ilgi duyanlar lütfen KOREV'e ulaşsınlar. Biz, kendileri için her türlü bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi yaparız' diyerek, amaçlarının her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümesi için faaliyetler yürütmek olduğunu söyledi. VosTeam Ankara Yöneticisi Emre Çimen ise bu etkinlikte yer aldıkları ve destek oldukları için mutlu olduklarını belirterek 'Murat 124 Sevdası' ve 'Vos Team' gönüllüleri olarak birçok sosyal etkinliğe destek vermeyi hedeflediklerini ifade etti.