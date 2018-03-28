(Görüntülü Haber) KKTC Sağlık Bakanı Besim Yozgat Şehir Hastanesini inceledi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Sağlık Bakanı Filiz Besim, Yozgat Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. KKTC'ye yapılacak hastane inşaatları öncesi değişik hastane modelleri görmek için Türkiye'ye gelen KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, Biz değişik sistemleri, modelleri görüp bilmek zorundayız ki, Kıbrısımıza göre en uygun hastane sistemini seçelim dedi. Yozgat Şehir Hastanesinde incelemelerde Besim, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ekibi olarak, Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı Recep Akdağ'ı ziyaret ettiklerini belirterek, ?Sağlık sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim de, Kuzey Kıbrıs'ta hastane projelerimiz var. O başlık çerçevesinde farklı modelleri görüyoruz. Sayın Recep Akdağ'ın da önerisiyle Yozgat Şehir Hastanesini gezme gereği duyduk dedi. Yozgat ziyaretine KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim ile birlikte KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Kan Korkut, KKTC Milletvekili Sıla Usar İncirli, KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ceyhun Ümiter, KKTC Ankara Büyükelçilik Konsolosu Huriye Hançerli katıldı.