Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne teslim olan ve ardından tutuklanan Erdinç Şentürk (22), bulunduğu Yalova Ceza İnfaz ve Tutukevi'nde intihar girişiminde bulundu. Kendini asmak suretiyle intihar girişiminde bulunan Erdinç Şentürk'ü fark eden diğer mahkûmlar, durumu infaz koruma memurlarına bildirdi. Görevlilerin ilk müdahalesini cezaevinde yapığı Erdinç Şentürs, daha sonra çağrılan 112 Acil Servis'e bağlı ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi?ne sevk etti. Katil zanlısının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, çıkartıldığı nöbetci mahkemede suçunu itiraf eden Şentürk'ü, girdiği bunalım sonucu intihara teşebbüs ettiğini belirtip sağlık durumunun iyi olduğunu ve psikiyatrist tarafından da muayene edildiği açıkladılar. İntihar girişimi ile ilgili soruşturmaya başlandı.
(Görüntülü Haber) KKTC'de bir Rum vatandaşının öldürülmesinin zanlısı, Yalova Cezaevi'nde intihara kalkıştı
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne...
11 Nisan 2018 Çarşamba 18:24
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