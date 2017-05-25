(Görüntülü Haber) Kızılay’ın Ramazan yardım gemileri hazırlanıyor

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin) - TÜRK Kızılayı, Somali, Yemen ve Sudan'a Ramazan ayı içerisinde üç yardım gemisi gönderecek. Mersin'in Silifke İlçesi'nde SEKA Limanı'nda hazırlanan gemilerde inceleme ve denetimlerde bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, gemilerin her biriNİN yaklaşık 3 milyon insanın bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak kadar yük aldığını söyledi. Taşucu Mahallesinde bulunan SEKA limanında yüklerini almaya ve yola çıkmaya hazırlanan yardım gemileri, Ramazan ayı içinde yola çıkacak. Kaptan Fikret Ünver yönetimindeki MV Sebat isimli 18 Bin 500 grostonluk kuru yük gemisi 22 mürettebatıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Giresun Firkateyni eşliğinde Somali'nin Mogadişu limanına gidecek. 2 Haziran 2017'e kadar yüklemesini tamamlayacak olan geminin yaklaşık 11 günlük bir yolculuktan sonra 3 bin deniz mili uzaklığındaki Mogadişu limana demir atması planlanıyor. Türkiye'den Somali'ye 12'nci seferi yapacak olan MV Sebat gemisi şimdiye kadar giden gemiler arasında en büyük ve en çok yük alan gemi olma özelliğini taşıyor. El-Nino felaketinden sonra özellikle Afrika'nın doğu bölgesinde ve Yemen'de Hicaz'ın güneyinde çok büyük bir kuraklık başladığını belirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bu kuraklık son 60 yılın en ağır kuraklığıydı. Bu kuraklık büyük bir açlık krizini tetikledi ve özellikle silahlı çatışmaların olduğu, devlet düzeninin bozuk olduğu Somali, Yemen ve Güney Sudan'da tam bir felaket halini aldı. Kızılay olarak biz Anadolu'muzun yardımsever insanlarıyla devletimizin AFAD gibi, TİKA gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlarıyla, Cumhurbaşkanımızın mart ayında başlatmış olduğu, 'Umudu Ol' inisiyatifi ile harekete geçtik" dedi. BİN TIR'LIK YARDIM MALZEMESİ YÜKLENİYOR Hazırlanan gemide bin tır yardım malzemesi olduğunu belirten Kınık şöyle devam etti: "O bölgenin 3 milyon insanını bir ay boyunca besleyebilecek gıda barındırıyor. O bölgeye çok büyük destek olacak tam da o insanlar ölümle pençeleşirken. Buna benzer iki gemimiz daha hazırlanıyor. Bundan sonraki gemimiz Yemen ve Aden limanına olacak. 15 bin ton yük taşıyacak. Yemen'de de geçen sene sadece 65 bin çocuğumuzu açlıktan kaybettik. Şu an büyük bir Kolera salgını var Somali'de Yemen'de ve Güney Sudan'da. Yemen'i takiben Güney Sudan'a kuzey bölgelerine muhtemelen Port Sudan limanını kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Bu büyük bir seferberlik olacak. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Umudu Ol' kampanyasına destek veren milletimizin, Kızılay'ın, AFAD'ın, TİKA'nın, el birliği ile yapmış olduğu büyük bir iyilik inisiyatifidir ve inşallah o bölgede açlıkla, ölümün kıyısına gelmiş yaklaşık 9 milyon insana da bu gemiler aracılığıyla ulaşacağız." 9 MİLYON İNSANA ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ 9 milyon insanı Ramazan ayı boyunca besleyecek gıdayı ulaştıracaklarını vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık şöyle devam etti: "Son 6 yıldaki 16'ncı gemimiz. Geçen sene sadece Somali, Etiyopya ve Gazze bölgesine beş gemi gönderdik. Bununla beraber gönderdiğimiz gemi sayısı 12 olacak. Bununla birlikte yine 85 bin ton gıda ve insani yardım malzemesini sadece Somali'ye göndermiş oluyoruz. Bu bizim için gurur kaynağı, bir övünç vesilesi sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Bu gemilerin içinde taşınan yük Somali'de,Somali Kızılay'ı ve genel yetkililerle Somali'nin bütün bölgelerine, kırsal bölgelerine özellikle kuraklığın vurmuş olduğu yerlere dağıtılacak. Türkiye için de çok büyük bir operasyon. Dolayısıyla A'dan Z'ye kadar bu operasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan, Kızılay için ve bütün insani yardım kuruluşları için gökten yağan bereketleri toplama ayı. Dolayısıyla Ramazan'ı bu hilalin altında paylaşalım ismiyle çıktığımız Ramazan ayı boyunca yapacağımız birtakım aktiviteler var. Umudu Ol kampanyası Ramazan ayında da devam edecek."