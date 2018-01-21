(Görüntülü Haber) Kızılay genel başkanı Kerem Kınık Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda açıklamalarda bulundu
21 Ocak 2018 Pazar 15:50
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