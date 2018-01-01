(Görüntülü Haber) Kızılay Genel Başkanı, İdlib kırsalındaki Suriyelileri ziyaret etti

KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’nin Hama kırsalından İdlib yakınlarındaki kamplara göç eden sivilleri ziyaret etti. Çadırlarda kalanlarla ilgilenen Kerem Kınık, Suriye rejiminin hava ve kara saldırısı nedeniyle Hama’nın doğusundan kaçarak Türkiye sınırına yakın İdlib bölgesine göç eden 1200 sivili kurdukları çadırlara yerleştirdiklerini söyledi. Kınık, "Yılın son gününde malasef bir insan ızdırabı ile karşı karşıyayız. Şu anda Suriye’nin İdlib kentindeyiz. Maalesef Astana süreci sonucunda çatışmazlık alan olarak ilan edilmiş olan İdlib’in güneyindeyiz. Hama kırsalında havadan ve karadan devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil bulundukları bölgeden daha güvenli bölgelere gelmek üzere harekete başladı. Bugün yaklaşık 5 bin civarında aile Türkiye sınırına yakın İdlib’e kabul edildi. Bu anlamda Kızılay olarak ekiplerimiz AFAD ve yerel yetkililerimizle birlikte bu bölgedeki hazırlıklarını tamamladılar" dedi. Ağır kış şartları nedeniyle 20 bine yakın sivilin çadırlara alınması gerektiğini ifade eden Kınık, şöyle konuştu: "Buranın yükü zaten çok fazla ağır. İdlib’de 400 civarında derme çatma kamplarda yaklaşık 700 bin iç göçmenin yaşadığı bölgeydi. Buradaki sıkıntıları gidermek için Türkiye’den sivil toplum kuruluşları, devlet kuruluşları, valilerle, AFAD’la beraberce çalışmalarımız sürdürüyordu. Ama buna benzer beklenmeyen hızlı göç hareketleri hem Türkiye’ye doğru yönelen ve hem de idlib’in içerisindeki bu alt yapısı zayıf olan yerlere yönelen hareketlilik buradaki insani krizi daha da derinleştiriyor. Ümit ediyoruz bu bölge ve özellikle Doğu Guta’daki insani durum ağırlaşmaz. Kızılay olarak elimizden geldiği kadar buradaki insanların en temel ihtiyaçlarını gidermeye devletimizin kuruluşları ile buradaki acıyı hafifletmeye gayret edeceğiz."