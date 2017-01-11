(Görüntülü Haber) Kızartma makinesi yangınına 100 bin lira tazminat

İZMİR'de bir AVM'deki (Point Bornova) işyerinde (Kahve Diyarı) garson olarak çalışan ve elektrikli patates kızartma makinesinden çıkan yangını söndürmek isterken yüzü ve elleri yanan Ramazan Furkan Bakır'ın avukatı Öykü Su Güler, işyeri sahipleri Melih E., Tuncay A.ve Mümtaz Y.'ye karşı 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi. Bornova'da bulunan bir AVM'deki işyerinde garson olarak çalışan Ramazan Furkan Bakır, 26 Eylül 2016 tarihinde işyerinin mutfak kısmında bulunan elektrikli patates kızartma makinesinden çıkan yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etti. İşyerindeki yangın tüpünün boş olması sonucu parlayan alevler, Bakır'ın yüzünü ve elini yaktı. Yangın başka bir işyerinden getirilen yangın tüpüyle söndürüldü. İddiaya göre; işe 20 gün önce başlayan ve henüz sigortası yapılmayan Ramazan Furkan Bakır, yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırılıp tedavi altında alındı.Yangın anı işyeri güvenlik kamerasına da yansıdı. Ramazan Furkan Bakır, avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla işyeri sahiplerinden Melih E. ile sorumlu müdür Aydın B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Göksel Eğridere, iki şüpheli hakkında “Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmaları için 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Poliste ifade veren Ramazan Furkan Bakır, “Bahçede müşteriden sipariş alıyordum. Makinenin yandığını söylediler. Bu makine daha öncede yanmıştı ben söndürmüştüm. İçeri gittiğimde, işyeri müdürü ile iki çalışan yangını su ile söndürmeye çalışıyordu. Mutfak kısmına koşup alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedim. Yangın tüpü boştu. Yan dükkandan yangın tüpünü getirdiler. Yangını söndürmek isterken makine patladı. Patlamanın etkisiyle yüzüm ve ellerim yandı. Ağabeyimler beni aldı ve hastaneye götürdü. Beni bu duruma getirenlerden şikayetçiyim" dedi. Bakır'ın avukatı Öykü Su Güler, açılan ceza davasının henüz görülmeye başlamadığını, işyeri sahibi olan Tunçay A. ve Mümtaz Y., hakkında da dava açılması için dilekçe verdiklerini söyledi. Öykü Su Güler, ayrıca olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini de mahkemeye delil olarak sunduklarını, işyeri sahipleri Melih E., Tuncay A.ve Mümtaz Y.'ye karşı 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.