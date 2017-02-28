(Görüntülü Haber) Kız arkadaşıyla tartıştı, üstgeçitten atlamaya kalktı

ANTALYA'da görüşmek istediği kız arkadaşından olumsuz yanıt alan 22 yaşındaki Şaban S., üstgeçide çıkarak intihar etmek istedi. Polisin çabası ile ikna edilen genç, gazetecilerin soruları üzerine gülerek, "Sevdiğim kız için yaptım" diye yanıt verdi. Muratpaşa İlçesi'nde oturan Şaban S., soyadı açıklanmayan 'Emine' adlı kız arkadaşıyla akşam saatlerinde tartıştı. Sinirlenen Şaban S., duvarı yumrukladı ve sağ elini yaraladı. Hastaneye gidip tedavi olan aşık genç telefonla kız arkadaşını arayıp görüşmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı. "SEVDİĞİM KADIN YANIMDA OLSUN İSTİYORUM" Aldığı yanıta daha da sinirlenen Şaban S., saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya üstgeçidine çıkarak kendini sarkıttı. Görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulvar trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri üstgeçidin altına şişme branda açarak Şaban S.'nın atlama olasılığına karşı önlem aldı. Üstgeçitte yola doğru sarkmış halde duran Şaban S. ise, kendisine yaklaşan polislere, "Ben bugün burada öleceğim. Ya beni vurun ya da ben atlayacağım. Sevdiğim kadın yanımda olsun istiyorum" dedi. "HADİ ATLA LAN" TEPKİSİ İkna çabaları sürerken trafikte bekleyen bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir genç ise üst geçidin altında defalarca, "Atla lan hadi" diye bağırdı. Bu kişi polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, kız arkadaşının getirileceğine dair söz verdikleri Şaban S.'yi yaklaşık 1 saat sonra ikna etmeyi başardı. Üst geçitten polislerin kolları arasında inen Şaban S., gazetecilerin soruları üzerine, gülerek, "Sevdiğim kız için" diye yanıt verdi. Şaban S. işlemler için polis merkezine götürülürken, bulvar yeniden trafiğe açıldı.