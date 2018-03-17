(Görüntülü Haber) Kız arkadaşına dağın zirvesinde evlilik teklif etti

Adem GÜNGÖR ARTVİN- ARTVİN'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç'a (25) akordeon çalgısı eşliğinde evlilik teklif etti. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız teklifi kabul etti. Borçka ilçesinde müteahhit Uğur Yılmaz, 1,5 yıl önce tanıştığı arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç'a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Kız arkadaşına Keçi Dağı'na geziye çıkaran Yılmaz, araçla Atabari Kayak Merkezine ulaştı. Buradan paletli kar motoruna binen ikili, 2 bin 300 metre yüksekteki Keçi Dağı zirvesine çıktı. Zirvede kar üzerine serili kırmızı halı ile aşk ilanı yazılı dövizleri gören genç şaşkınlığını gizleyemedi. Uğur Yılmaz, akordeon çalgısı eşliğinde elindeki çiçekle diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Genç kız sürpriz evlilik teklifini kabul etti Yılmaz, cebinden çıkardığı yüzüğü Aleyna Saraç'ın parmağına taktı. Offroad tutkunu olan Uğur Yılmaz, çok sevdiği kız arkadaşı ile bir ömür birlikte olmak istediğini belirterek Artvin'in bir birinden güzel zirveleri var. Hayatımı paylaşacağım kişiye evlilik tekfini bu zirvede haykırarak dile getirmek istedimö dedi. İkilinin evlilik teklifini kayda alarak klip hazırlayan fotoğrafçı Hakan Aydın'da çiftlerin son yıllarda doğada evlilik teklifi ve dış mekan çekimlerine ilgilerinin arttığını söyledi.