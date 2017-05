(Görüntülü Haber) Kitabı yırtıldığı için ağlayan Yasemin'e protokolden ziyaret

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, okulun verdiği Hayat Bilgisi kitabı yırtıldığı için 'Devletin verdiği kitabı ben nasıl yırtarım?' diyerek gözyaşlarına boğulurken çekilen görüntüleri, internette izlenme rekorları kıran ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yasemin Kaplan'ı, kent protokolü evinde ziyaret etti. Kolejtepe Mahallesi'nde oturan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yasemin Kaplan'ın Hayat Bilgisi kitabı, evde ağabeyi 13 yaşındaki Umut Can ile tartışırken yırtıldı. Kitabın yırtılmasına içerleyen küçük kız ağlarken, annesi Hatice Kaplan da cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti, ardından da görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Küçük Yasemin'in "Ben devletin bana verdiği kitabı nasıl yırtarım? Bana emanet edilen şeyi nasıl yırtarım? Onu devlet veriyor bana, ben almıyorum. O sapasağlam duracak. Onu devlet nasıl yaptıysa, ben de onu öyle tutmak zorundayım" diyerek gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Olayın ardından Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete Kaplan, Kaplan ailesinin ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatan Yasemin Kaplan, "Ben ağabeyimle tartıştım. Bu sırada ağabeyim kitabımı yere attı. Kitabım yırtıldı. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğimi düşündüm ve ağladım. Bana emanet edilen kitabın yırtıldığını görünce çok üzüldüm" dedi. Vali Ali Yerlikaya ise, Yasemin'in videodaki konuşmalarının yürekten olduğuna inandığını ifade ederek, "511 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her birine devletimiz, hükümetimiz kitaplarını dağıtıyor. Çok masum başlayan, her ailede karşılaşılabileceği kardeşler arası kavgada Yasemin'in söyledikleri, bunu çok anlamlı gördük. Zannediyorum Türkiye'de sosyal medyada tıklanmasına vesile olan cümle ve kelimeler de o bantta yer alıyor. 'Devletimizin, milletimizin bize emanet ettiği kitabını nasıl yırtarsın?' sözü yürekten geldiği için. O bütün yüreklerde karşılık buldu diye düşünüyorum" diye konuştu. Fatma Şahin de, Yasemin'in görüntüsü karşısında onurlandıklarını anlatarak, "Yaseminlerin çoğalmasına ihtiyacımız var. Mesele aslında kitaptan daha çok bir sorumluluk. Hem burada duyduğu o duyguyu devletin ona vermiş olması. Devletin bana verdiği şeye zarar vermeme üzerine annenin, babanın, ailenin çok büyük bir başarısı var. Yasemin bu duyarlılığı ile Türkiye'de çok büyük bir dikkat çekti. Biz de kendisiyle onur duyduk. Hem aileyi tebrik ediyoruz; böyle bir aile yetiştirdikleri için, hem de Yasemin'i tebrik ediyorum. İnşallah geleceğimiz Yaseminler olduğu sürece çok aydınlık olacak" şeklinde konuştu. Vali Yerlikaya ve Başkan Şahin, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri Yasemin'e ve ailesine verdi. Vali Yerlikaya, yırtılan kitabının aynısını da imzalayarak Yasemin'e hediye etti ve bundan sonra üzülmemesi gerektiğini söyledi.