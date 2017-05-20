(Görüntülü Haber) Kitabı sevdirmek için seyyar kütüphane kurdular

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Teşkilatına üye Talatpaşa Mahallesi gençleri Gençlik Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için bugün Darülaceze- Perpa metrobüs durağı çıkışına seyyar kütüphane kurdu. Kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve kitapları sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Talatpaşa Mahallesi gençleri, kitap okumaya dikkat çekmek için de üzerinde kitaplarla ilgili söz ve özdeyişlerin yer aldığı resimlerden de mini sergi oluşturdu. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliği düzenleyenlerin kişisel kütüphanelerinden bağışladıkları kitapları emanet alarak kurulan masalarda okudular. Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan'' Gençlik Haftası nedeniyle halkımızın, gençliğin kitap okumanın önemiyle alakalı bir etkinlik oluşturduk. Metrobüsten çıkan insanlarımız teşkilatımız bünyesinde bulunan kitapları bir saat, yarım saat, beş dakika da olsa okuyarak , kitap okumanın önemiyle alakalı gençlere faydalı bir faaliyet sunmaya çalıştık. Ücretsiz olarak alıp okuyorlar. Belirli bir süre okuyarak daha sonra teşekkür edip bırakıyorlar. Halkın teveccühünü aldık bu konuda. Bizlere çok teşekkür ettiler.Diğer okuyan arkadaşları zaten görüyorsunuz. İnsanlara kitap okumanın faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin kitap okuması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak her daim yanlarındayız'' diye konuştu. Metrobüs çıkışında kurulan masalarda kitap okuyan Emrah Organ ise '' Gayet güzel, gençlere yönelik bir aktivite olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun. Bu tarz etkinliklerin daha çok olması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi ve tüm bireylerimizi kitap okumaya davet ediyoruz'' dedi. Kitap okuma etkinliğinin bir günlük olduğunu belirten Talatpaşa Mahallesi gençleri bu tür organizasyonları zaman zaman tekrarlayacaklarını ifade ettiler.