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(Görüntülü Haber) Kist yerine yağ bezesi alınınca ikinci defa ameliyat oldu

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-BAŞİSKELE- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Emine Temizel (60) özel bir hastanede olduğu ameliyatta doktorun karaciğerindeki kitle yerine yağ bezesini aldığını iddia ederek, şikayette bulundu. Emine Temizel...

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-BAŞİSKELE- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Emine Temizel (60) özel bir hastanede olduğu ameliyatta doktorun karaciğerindeki kitle yerine yağ bezesini aldığını iddia ederek, şikayette bulundu. Emine Temizel doktorun ameliyat sonrası kitle olmadığını gördüğünü, yağ bezesini aldığını söylediğini, daha sonra tespit edilen kitlenin Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyatla alındığını belirtti. Başiskele'de oturan Emine Temizel, geçen yıl Ağustos ayında ağrıları nedeniyle İzmit'te özel bir hastaneye gitti. Yapılan incelemede karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Emine Temizel ameliyata alınarak, yağ bezesi alınarak iki gün sonra taburcu edildi. Aralık ayında özel bir hastaneye giden Emine Temizel'in karaciğerinde kist tespit edildi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Emine Temizel'in karaciğerindeki kist ameliyatla alındı. Emine Temizel, kist yerine yağ bezesini alan özel hastanedeki doktor hakkında cumhuriyet savcılığına giderek şikayetçi oldu. Kitleyi almayan doktor hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Emine Temizel, Bir gün rahatsızlanıp doktora gittim. Doktorum bana, 'Biraz zor yerde ama alırız' dedi. Biz karar verdik ve ameliyat oldum, 'Kitle yoktu yağlanma vardı' dedi. Parçayı aldı patolojiye gönderdi. 2 gün sonra taburcu oldum. Başka bir özel hastaneye gittim, kontrolde kitlenin aynen orada durduğunu söylediler. Bu durum üzerine beni üniversite hastanesine sevk ettiler. Üniversite hastanesinde tekrar ameliyat oldum. Psikolojim tamamen bozuldu, ilaç kullanıyorum. Çok zorluklar çektim hastanelerde. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek doktordan şikayetçi oldum dedi. Bahadır Temizel eşinin tedavisi için ineğini sattığını belirterek, Eşim daha öncesinde bağırsak ameliyatı olduğu için güvendiğimiz doktora gittik. Bize, 'Ben ameliyat ederim ama biraz tehlikeli yerde' dedi. Ameliyat olduktan uzun bir süre sonra özel hastaneye gittik, film çekilde ve kitleye hiç dokunulmadığı söylendi. Ben de bunun üzerine tekrar üniversite hastanesine durumumu anlatmak için gittim. Biz şikayet için dilekçe verdik. Ben emekliyim, parayı vermek için 6 bin TL'lik ineğimi 3 bin TL'ye sattım. Eşimin psikolojisi, benim psikolojim bozuldu. Burası özel hastane. Bizi para için ameliyat etti. Şikayetçi olduk diye konuştu.

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