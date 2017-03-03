(Görüntülü Haber)Kısa dönem erlerin yemin töreni heyecanı

Enver ALAS/İSTANBUL,() - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alemdağ Kışlası Jandarma Tabur Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem erlerin yemin heyecanı yaşandı. 366. kısa dönem olarak silah altına alınan 149 er, düzenlenen törenle yemin etti. Çekmeköy Alemdağ Kışlası Jandarma Tabur Komutanlığı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene komutanlar ile yemin eden erlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Ertan Altınoluk, bir konuşma yaptı. "BU GENÇLERLE SONSUZ GURUR DUYUYORUZ" Ant içmenin önemine vurgu yapan Altınoluk, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yüreği seninkinden daha sağlam ve daha temiz bir askere dünyada tesadüf edilmemiştir' iltifatına muhatap olan bu gençlerle sonsuz gurur duyuyoruz" diye konuştu. HEP BİR AĞIZDAN JANDARMA MARŞI OKUNDU Birliğe ilk katılan ve eğitim, spor ile atışta başarılı olan kısa dönem erlere ödüller verildi. Jandarma marşının okunmasıyla devam eden tören programı, birliklerin tören geçişiyle sona erdi. Törenin ardından erler, kendilerini izleyen aileriyle hasret giderdiler.