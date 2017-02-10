(Görüntülü Haber) Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN /İSTANBUL,()-KIRMIZI Kedi Yayınevine gelen Maskeli iki kişi, elindeki çekiçle yayınevinin camlarını kırdı. Gümüşsuyu Betül Malcı Sok 19/A Kırmızı Kedi Yayınevi'ne gelen maskeli iki kişi, çalışanın ifadesine göre içeridekilere Sabahattin Ökibar'ı sordu. Burada olmadığı cevabını alınca elindeki çekiçle camları kırdıktan sonra uzaklaştı.