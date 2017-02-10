Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN /İSTANBUL,()-KIRMIZI Kedi Yayınevine gelen Maskeli iki kişi, elindeki çekiçle yayınevinin camlarını kırdı. Gümüşsuyu Betül Malcı Sok 19/A Kırmızı Kedi Yayınevi'ne gelen maskeli iki kişi, çalışanın ifadesine göre içeridekilere Sabahattin Ökibar'ı sordu. Burada olmadığı cevabını alınca elindeki çekiçle camları kırdıktan sonra uzaklaştı.
(Görüntülü Haber) Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN /İSTANBUL,()-KIRMIZI Kedi Yayınevine gelen Maskeli iki kişi, elindeki çekiçle yayınevinin camlarını kırdı. Gümüşsuyu Betül Malcı Sok 19/A Kırmızı Kedi Yayınevi'ne gelen maskeli iki kişi, çalışanın...
10 Şubat 2017 Cuma 18:22
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