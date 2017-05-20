(Görüntülü Haber) Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı motosikletli öldü

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR'ın çarptığı motosikletli 49 yaşındaki Nadir Aydın öldü.



Kaza, bugün saat 12.15'te Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir-Çanakkale Karayolunda giden 10 LH 308 plakalı motosikletiyle kavşaktan dönen emekli astsubay Nadir Aydın'a, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen İbrahim O. yönetimindeki 10 Z 4421 plakalı mıcır yüklü TIR çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Aydın, öldü. Hurda yığınına dönen motosiklet ve sürücünün kaskının parçaları çevreye dağıldı. İzmir-Çanakkale Karayolu 30 dakika ulaşıma kapandı. Nöbetçi savcı tarafından yapılan inceleme sonrası, trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Bu sırada kaza yerine gelen Nadir Aydın'ın ağabeyi 52 yaşındaki Mehmet Aydın, gözyaşlarına boğuldu. "Kardeşim" diyerek gözyaşları döken ve ayakta zor duran Mehmet Aydın, kardeşinin cesedinin yanında kaldırımda bir süre oturdu. Kardeşini son bir kez görmek isteyen Aydın'ı polisler teselli etmeye çalıştı. Aydın'ın cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim O., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.