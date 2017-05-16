(Görüntülü Haber) Kırklareli Mektebim Okulları’ndan Lüleburgaz’a 1500 öğrencilik dev kampüs

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde dev eğitim yatırımı planlayan Mektebim Okulları, 1500 öğrenciye hizmet verecek yeni kampüsünü tanıttı. Yaklaşık 22 bin metrekarelik kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesinin yer alacağını kaydeden, Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, eğitimli toplumlarda kalkınma ve huzurun yüksek olduğunu söyledi. Mektebim Okullarının Lüleburgaz ilçesinde yapmayı planladığı yeni okulun tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi. Programa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Mektebim okulları kurucusu Ümit Kalko ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan okulun kurucusu Ümit Kalko, en çok eğitime ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ?Bir okul açılır, bin hapishane kapanır derler. Dolayısıyla gerçekten de ülkemizde en çok ihtiyaç olan şey eğitim. Eğitimin de karşılığında şu anda bir eğitim yatırımcısı olmak eğitim girişimcisi olmak Türkiye?den keyif veren işlerden bir tanesi. Düşündüğünüz zaman eğitimli olan tüm toplumların kalkındığını ve gerçektende kendi işlerinde çok huzurlu bir ortamda yaşadıklarını görürsünüz. Gerçekten de baktığınız zaman, eğitimli toplumlarda suç oranları düşüktür, eğitimli bir toplumda sağlık sorunları azdır, daha az sağlık sorunları yaşarlar, çünkü kendilerine dikkat ederler. Yine baktığınız zaman eğitimli bir toplumda trafik kazalarının sayısı çok azdır, çünkü herkes kurlarla uyar. Dolayısıyla eğitimli toplumu düşündüğümüz zaman, sağlığımızdan, ekonomimizden, kalkınmamızdan birçok şeye katkısı var. Özel okullar eğitimin neresinde' Özel okullar söz konusu eğitimin kalitesini arttırmak için çok büyük emek sarf ediyorlar. Biliyorsunuz yıllardır ülkemizde bir kangren olan dershane krizinin artık okullara dönüşüyle beraber ve bu dönüşümün yatırım teşvikleriyle desteklenmesi ve bu okulların öğrenci destek mekanizmasıyla desteklenmesiyle bir yola girildi bu yolla beraber Türkiye?de yüzde 4'lerde olan özel okullaşma oranı yüzde 8, 5-9'lara kadar gitti? dedi. 1500 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK Konuşmaların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde kurulması planlanan kampusla ilgili bilgiler verildi. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Mektebim Lüleburgaz Kampüsü'nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi yer alacak. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu, buz pisti, binicilik alanı, sanat ile müzik atölyelerini barındıracak olan okullarda 3D laboratuarı, drama, bale salonu bulunacak. Mektebim Lüleburgaz Kampüsünün 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete girerek 1500'e yakın öğrenciye hizmet vermesi planlanıyor.