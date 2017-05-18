(Görüntülü Haber) Kırım Tatar Türkleri, sürgünün 73'üncü yılında anma töreni yaptı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyesi bir grup, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) sürgün edilmelerinin 73'üncü yılında anma töreni gerçekleştirdi. Sürgünün anısına mum yakan grup üyeleri, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önüne de siyah çelenk bıraktı.



Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 18 Mayıs 1944'te, 400 bin Kırım Tatarı'nın o zamanki adıyla SSCB'den sürgün edilişinin 73'üncü yılı anısına, Galatasaray Meydanı'nda saat 19.30'da bir araya geldi. Sürgün sırasında ölenler için yapılan saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Marşı okundu, dua edildi.







SÜRGÜNÜ YAŞAYAN VECİYE KAÇKA ANMA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ



Kırım'da anma törenlerinin yasaklanması nedeniyle anma için İstanbul'a gelen 83 yaşındaki Veciye Kaçka, 'Türk halkı, Tatar halkı, hepsi bir halktır, Müslümandır. Fakat biz Rusya'nın işgaline uğradık. Rusya toprağımıza girdi. Bizim vatandaşlarımızı tutukladılar. Öldürüp öldürüp dağların içine attılar. Ya da anasına babasına haber vermeden alıp öldürüyorlar. Biz 18 Mayıs'ı, Türk halkıyla beraber, Kırım Tatarlarıyla beraber anmak için Türkiye'ye geldik. Niye derseniz; Kırım'da bize anmaya yasak ettiler. Biz Kırımlıyız, Kırım'da yaşamaya devam edeceğiz. Başka toprağımız yok. İsterim ki, Türkiye'deki Kırım Tatarları da, Kırım'a gelir; biz toplanıp özgür Kırım'a sahip oluruz" diye konuştu.



Dernek başkanı ve üyelerin konuşmalarının ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün, 2'nci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Sovyet-Rus rejimi tarafından sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerini ve diğer Karaçay, Ahıska ve İnguş gibi birçok halkı saygıyla anıyoruz. Türklüğe ve insanlığa karşı işlenen bu suç bütün insanlığın ortak acısı ve utancıdır. Kırım Tatar Türkleri 73 yıl evvel, 18 Mayıs 1944 gecesi insanlık dışı muamelelerle hayvan vagonlarına bindirilerek vatanları Kırım'dan Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderilmiştir. İnsanlıktan nasibini alamamış Sovyet-Rus rejimi tarafından sürgün edilen binlerce Türk'ün yüzde 46'sı 22 gün süren sürgün yolculuğunda ve gönderildikleri sürgün bölgelerinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek şehit olmuşlardır. Bu saydığımız sebeplerle şehit olan yaşlı, kadın ve çocuklar iken Kırım Tatar Türklerinin erkekleri de Sovyet ordusunda Almanlara karşı savaşıyorlardı. Kızıl propagandanın aksine Alman saflarında savaştığı iddia edilen Kırım Türkleri de esirler arasından toplanan zoraki gönüllülerdi. 18 Mayıs 1944 soykırımı üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen Kırım Tatar Türklerinin uğratıldığı maddi, manevi ve milli hakların hemen hemen hiçbirisi bugüne kadar tazmin edilememiştir. Hatta son 20 yıl içinde vatana geri dönebilen 350 bin Kırım Tatar Türk'ünden 20 bini, Kırım'ın 26 Şubat 2014'de Sovyet rejiminin devamı olan Rusya tarafından işgal edilmesi sonucu tekrar vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır" denildi.



Basın açıklamasından sonra gruptan 6 kişi, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüyerek, siyah çelenk bıraktı.



Grup üyeleri, son olarak sürgünde ölenler anısına, iç içe dizili, Kırım haritası, Kırım Bayrağı'nda bulunan kurucu ailenin simgesi ve 73 yıl yazılı mumları yaktı.