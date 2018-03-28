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(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de 'kitap okuma' etkinliği

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, ()Kırıkkale'de 54'üncü Kütüphaneler Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 'kitap okuma' etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, Kırıkkale...

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, ()Kırıkkale'de 54'üncü Kütüphaneler Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 'kitap okuma' etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ve vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler ile kitap okuduktan sonra açıklamada bulunan Vali Haktankaçmaz, 54'üncü kütüphane haftası nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi Bugün de çocuklarımızı şehrin merkezi yerinde toplayıp öncelikle onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı olmayan çocuklarımızda da aileleri ile böyle bir bilinç oluşturmak istedik. İnşallah bu vesileyle çocuklarımızın kitaba olan sevgisi bir kat daha artacaktır. Gelecek nesiller ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaktırö Etkinliğine katılan vatandaşlar da kitap okumanın önemine değinerek herkesi kitap okumaya davet etiler.

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