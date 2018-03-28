Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, ()Kırıkkale'de 54'üncü Kütüphaneler Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 'kitap okuma' etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ve vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler ile kitap okuduktan sonra açıklamada bulunan Vali Haktankaçmaz, 54'üncü kütüphane haftası nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi Bugün de çocuklarımızı şehrin merkezi yerinde toplayıp öncelikle onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı olmayan çocuklarımızda da aileleri ile böyle bir bilinç oluşturmak istedik. İnşallah bu vesileyle çocuklarımızın kitaba olan sevgisi bir kat daha artacaktır. Gelecek nesiller ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaktırö Etkinliğine katılan vatandaşlar da kitap okumanın önemine değinerek herkesi kitap okumaya davet etiler.
(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de 'kitap okuma' etkinliği
Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, ()Kırıkkale'de 54'üncü Kütüphaneler Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 'kitap okuma' etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, Kırıkkale...
28 Mart 2018 Çarşamba 16:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.