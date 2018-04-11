escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de 'Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi

IRIKKALE () KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken'in katılımıyla, 'Engelli ve yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin bir bölümünde...

IRIKKALE () KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken'in katılımıyla, 'Engelli ve yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin bir bölümünde hizmet verecek olan birimin açılışına, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken, Vali Yardımcısı Sait Kılınç, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş,davetliler ve engelli vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Öğütken, Bir çok hastanede uygulanıyor ama ilki burada uygulanan bir konu var. İnşallah ailelerde çocuklarını bırakacakları bir projeye imza atacaklar. Biz de hem Sağlık Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak çalışmalara katkıda bulunacağız ve ailelerin hiç olmazsa günde bir gün çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir ortamı gerçekleştirmiş olacağız. Özel çocukları olan ailelerimiz hastanelere geldikleri zaman numara almalarına, beklemelerine ihtiyaç kalmadan sıkıntısız bir şekilde onların engellerini de ortadan kaldırarak bu işlemi yapmış olacağız. Yani refakatçilerinin de rahatlıkla faydalanmasını sağlayacağız. Hedefimiz hastaneleri daha iyi, daha güzel hem fiziki ortamını hem de teknolojik ortamlarını daha iyi ortamlara getirmektir dedi. Daha sonra birimin açılışı gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314